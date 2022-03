CHAMPIONS LEAGUE Inzaghi: "Ce la siamo giocata alla pari ma non è bastato, i miei ragazzi vanno solo elogiati" Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si rammarica per l'uscita dell'Inter dalla Champions

"Nel computo delle due partite siamo stati a tratti superiori al Liverpool e questo non è bastato. Mi auguro che queste due partite possono far crescere la consapevolezza dei nostri mezzi". Il tecnico neroazzurro Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo Liverpool - Inter 0-1.

Nel video le sue dichiarazioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: