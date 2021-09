CHAMPIONS LEAGUE Inzaghi: "Dispiace per i tifosi, non meritavamo di perdere". Ancelotti: "Abbiamo saputo soffrire, vittoria importante" Al termine di Inter - Real Madrid hanno parlato i due tecnici Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti

L'Inter cade in casa con il Real Madrid nel finale al termine di un buon primo tempo. Nella ripresa neroazzurri apparsi stanchi e i cambi di Inzaghi non hanno dato intensità. Al contrario quelli di Carlo Ancelotti hanno fatto la differenza, in particolare gli ingressi di Rodrygo autore del gol, e Camavinga, in due non arrivano a 43 anni.

