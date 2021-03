SERIE A Inzaghi: "Dobbiamo riscattare la sconfitta con la Juve" Oggi alle 15 in campo Lazio - Crotone. Questa sera tocca all'Atalanta con lo Spezia

E alle 15 il via alla 27° giornata di Serie A. Due gli anticipi del venerdì: alle 15 la Lazio è chiamata a riscattare la sconfitta con la Juventus. La squadra di Simone Inzaghi non può sbagliare, se vuol puntare ad un posto in Champions League, in casa con il Crotone. Questa sera alle 20.45 Atalanta - Spezia.

Nel video il tecnico della Lazio Simone Inzaghi

