CHAMPIONS LEAGUE Inzaghi: "L'Inter non sbaglierà". Pioli: "Porto avversario di grande livello" Simone Inzaghi e Stefano Pioli sanno di non poter sbagliare. Inter e Milan devono vincere per sperare nel passaggio del turno

Questa sera ore 21 Inter - Sheriff e Porto - Milan. Entrambe le milanesi hanno bisogno di una vittoria per restare restare in corsa per gli ottavi di finale di Champions League

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: