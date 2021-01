COPPA ITALIA Inzaghi: "Lulić e qualificazione le note positive"

Soddisfatto Simone Inzaghi per la prova di Lulić e per il passaggio del turno. Segnali importati per D'Aversa dagli uomini chiamati a scendere in campo contro la Lazio.

Nel video le loro dichiarazioni

