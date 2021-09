Italia, 5-0 alla Lituania nel segno dei "baby-bomber": Mondiale più vicino

Vince e convince l'Italia di Roberto Mancini. I campioni d'Europa in carica, dopo qualche critica di troppo e il doppio pareggio contro Bulgaria e Svizzera, superano la Lituania con un netto 5-0. A Reggio Emilia sugli scudi gli attaccanti del futuro Moise Kean e Giacomo Raspadori: l'attaccante della Juventus realizza una doppietta mentre quello del Sassuolo prima propizia l'autorete di Utkus e poi trova il primo centro in maglia azzurra. Nel secondo tempo Giovanni Di Lorenzo realizza il definitivo 5-0 che porta l'Italia a quota 14 punti nel Gruppo C. Con lo 0-0 tra Irlanda del Nord e Svizzera, i ragazzi di Mancini hanno quasi ipotecato la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.