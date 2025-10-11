QUALIFICAZIONI MONDIALI Italia a caccia dei 3 punti contro l'Estonia, con gli occhi puntati su Oslo... Questa sera tocca all'Italia, impegnata a Tallinn contro l'Estonia nelle qualificazioni mondiali. Gli Azzurri giocheranno conoscendo già il risultato di Norvegia-Israele, in programma alle 18: 3 punti fondamentali per blindare almeno i play-off.

Sarà un'Italia tutta d'attacco quella che scenderà in campo a Tallinn, contro l'Estonia. L'imperativo è la vittoria per consolidare il secondo posto nel girone che garantirebbe almeno l'accesso ai play-off. Gattuso è pronto a schierare un inedito 4-2-4 con Orsolini e Raspadori sulle fasce ad assistere Retegui e Kean, che lo scorso settembre a Bergamo segnarono 3 reti delle 5 totali rifilate ad una squadra che non può e non deve impensierire gli Azzurri. Anche se la stessa Norvegia – che sta guidando il raggruppamento – ha faticato nella capitale baltica, con Haaland a togliere le castagne dal fuoco nella ripresa. Un impegno da non prendere sotto gamba, quindi.

La crescita della Nazionale passa anche da queste partite, come ricordato in conferenza proprio dal Commissario Tecnico: "Non sarà una partita facile, e non sono frasi di circostanza. Servirà molta attenzione, non possiamo fare calcoli. Non siamo già ai play-off, dobbiamo vincere le partite e non scherzare con il fuoco".

Le altre scelte sembrano essere più scontate con Bastoni e Calafiori centrali davanti a capitan Donnarumma, Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. A centrocampo, dove ci sarà bisogno di polmoni per reggere il modulo con 4 attaccanti, spazio a Barella e Tonali.

