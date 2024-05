COPPE EUROPEE Italia a caccia del sogno europeo, Borussia primo finalista in Champions

L'Italia del calcio insegue il sogno europeo: oggi Fiorentina in Belgio contro il Bruges a caccia della finale di Conference, poi domani le rispettive semifinali di Europa League per Roma e Atalanta. La prima finalista di Champions è il Borussia Dortmund, che in casa del Psg ha bissato l'1-0 dell'andata. Stasera si decide la sfidante, con Real Madrid-Bayern Monaco.

