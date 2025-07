Italia ai quarti dell'Europeo femminile, Soncin: "Era il nostro obiettivo, contenti di averlo raggiunto"

Soddisfatto per il passaggio del turno il CT dell'Italia, Andrea Soncin: "L'obiettivo principale che avevamo era quello di passare il turno. Penso che l'approccio di gara nel primo tempo sia stato di alto livello da parte nostra. Possiamo ancora crescere tanto, distanza da loro ce n'è, però abbiamo visto che con l'organizzazione di gioco possiamo comunque reggere l'urto. Così come è stato in Nations League, così come è stato nelle amichevoli. Ovviamente hanno giocatrici di altissimo livello che a volte, per quanto puoi essere organizzato, ti vanno a scombinare tutto. Di sicuro ci portiamo via la grande emozione per la qualificazione, che era l'aspetto principale che cercavamo. Ci portiamo via l'insegnamento che se vogliamo continuare il nostro sogno e rimanere qua in Svizzera fino alla fine non basta un tempo di alto livello, dobbiamo crescere da quel punto di vista, soprattutto nella gestione del possesso".