EURO 2024 Italia all'ultimo respiro, Zaccagni porta gli Azzurri agli ottavi

L'Italia è agli ottavi di finale di Euro 2024 e a Berlino affronterà la Svizzera. A Lipsia la Nazionale di Spalletti acciuffa un insperato pareggio all'ultimo minuto – il 98' - grazie a un pregevole destro a giro di Zaccagni dopo un'incursione in avanti di Calafiori (squalificato per la prossima partita). In precedenza Modric aveva sbloccato il match al 55', un minuto dopo che Donnarumma gli aveva parato un rigore, decretato per un fallo di mano in area di Frattesi. La Croazia, all'ultimo respiro, passa dalla gioia della qualificazione al dramma di salutare l'Europeo.

