CAMPIONATO EUROPEO Italia-Belgio è il big match che vale la semifinale

Tra lo spauracchio Belgio e la bella Italia ne resterà soltanto una. E non c'è pronostico per la partita che alle 21 a Monaco mette in palio la semifinale dell'Europeo. Mancini ha scelto Chiesa risolvendo in suo favore il ballottaggio con Berardi, ma soprattutto recupera Chiellini che dietro riprende posto e fascia da capitano. Martinez prova a fino all'ultimo a recuperare De Bruyne, mentre Eden Hazard dovrebbe essere rimpiazzato da Carrasco. Calcio d'inizio alle 21 all'Allianz sono attesi 10.000 tifosi italiani, il CT non vede l'ora di giocarla.





