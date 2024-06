EURO 2024 Italia, c'è aria di cambiamenti Contro la Croazia il CT Spalletti potrebbe cambiare il proprio scacchiere tattico

Intanto le certezze. Se l'Italia domani sera ore 21 non perde con la Croazia la qualificazione agli ottavi è assicurata. In caso di sconfitta e l'Albania non batte la Spagna gli azzurri sarebbero terzi e andrebbero ai ripescaggi. L'unica strada per essere fuori ai gironi ad Euro 2024 è perdere con Modric e compagni e gli albanesi uscire vincenti dalla sfida contro le seconde linee della Spagna. Queste le possibili combinazioni ma occorre pensare positivo e alimentare le speranze di qualificazione oscurando i calcoli e puntando a vincere anche per essere coerenti con la nuova filosofia che non contempla speculazioni. Dopo due incontri con gli stessi undici, Spalletti pare orientato a cambiare qualcosa. In un primo momento sembrava fosse arrivata l'ora di Fagioli, le ultime indiscrezioni di formazione portano invece ad una conferma di Jorginho. Contro la nazionale Croata si potrebbe vedere in campo un Italia schierata con un 4-1-4-1. Darmian per Dimarco infortunato in difesa. Due cambi a centrocampo con l'inserimento dal primo minuto di Cambiaso e Cristante, e davanti Retegui per Scamacca. Il ko della squadra di Spalletti contro la Spagna ha determinato il sorpasso della Croazia nel ranking FIFA: ora il 9° posto è loro, l'Italia scivola in 10° posizione, ma è chiaro che quello che interessa ai croati è il sorpasso nel Girone B che gli consentirebbe di accedere agli ottavi di finale. Partita molto delicata per la formazione del CT Dalic che ha un solo risultato. Sarà l'olandese Danny Makkelie, 41 anni, l’arbitro della sfida in programma alla Red Bull Arena di Lipsia. I precedenti con gli Azzurri sono tre: il bilancio è di due vittorie (compreso il 3-0 alla Turchia nella gara d'esordio a Euro 2020) e un pareggio. In questo Europeo ha già diretto il match Germania - Ungheria

