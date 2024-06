EURO 2024 Italia, Chiesa: "Svantaggio preso come choc positivo, abbiamo tanti top player"

L'Italia vince in rimonta con l'Albania e nel post partita Federico Chiesa spiega come la squadra abbia "preso lo svantaggio come uno choc positivo, ci ha riportato alla mente anche la finale con l'Inghilterra. Non era una situazione facile ma in questa squadra abbiamo tanti top player e con calma, seguendo le indicazione del mister, l'abbiamo ribaltata con merito".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: