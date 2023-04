CALCIO FEMMINILE Italia-Colombia, Simonetti lascia ritiro azzurro Martedì amichevole al 'Tre Fontane', out centrocampista Inter

Continua la preparazione dell'Italia del calcio femminile in vista dell'amichevole di martedì a Roma contro la Colombia, che si disputerà alle ore 16.30 allo stadio Tre Fontane. Questa mattina di Pasqua la squadra si è allenata nel Centro Tecnico Federale di Coverciano, un'intensa seduta tecnico-tattica che ha preceduto il pranzo e il successivo rompete le righe, con Milena Bertolini che - prima della partenza per la Capitale - ha infatti deciso di concedere il pomeriggio libero alle sue giocatrici. Per la sfida contro la selezione sudamericana, 26/a nel Ranking Fifa, la Ct dovrà fare a meno di Flaminia Simonetti, costretta a saltare il match nella 'sua' Roma, dove l'Italia non gioca da 20 anni. La centrocampista dell'Inter, a causa di un problema muscolare al polpaccio destro, in questi giorni ha sostenuto allenamenti differenziati e si è sottoposta alle terapie del caso, ma non essendo disponibile per la partita di domani è stata esclusa dalla lista delle convocate e in queste ore lascerà Coverciano.

