Nel video l'intervista a Roberto Mancini

Questa sera in campo anche l'Italia contro la Lituania Si va verso un grosso turn-over. Fuori l'attacco titolare Chiesa, Immobile e Insigne. Occasione per Raspadori, l'attaccante del Sassuolo è il favorito per partire dal primo minuto. Nel tridente azzurro anche Bernardeschi e Berardi. Pronto anche Kean subentrare. Tra i senatori, Mancini ha chiesto un sforzo a Bonucci e Jorginho. Azzurri in campo dalle 20:45 a Reggio Emilia, dopo i pari contro Bulgaria e Svizzera l'Italia è chiamata a vincere per difendere il primo posto.