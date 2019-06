Italia, così non Var

Mondiali U20

C'è un Italia che vince quella di Mancini ed una che perde quella di Nicolato. Ma sulla sconfitta pesa come un macigno il gol al 92esimo annullato a Scamacca dal Var. Ricordando che il calcio è uno sport di contatto, secondo il direttore di gara, il brasiliano Raphael Claus, questo braccio largo per prendere posizione con il corpo che finisce sul volto del difensore ucraino è considerato falloso. Questo episodio sbarra la strada verso la finale under 20 all'Italia, punita in precedenza dal goal di Buletsa.

Ucraina mai oltre agli ottavi prima, che contenderà la Coppa del Mondo alla Corea. Semifinale combattuta e molto equilibrata anche quella tra Repubblica Corea ed Ecuador con gli asiatici capaci di capitalizzare il vantaggio arrivato al termine del primo tempo con J Choi. Finale del Campionato del Mondo under 20 tra Ucraina e Corea, Italia ed Ecuador giocano per il gradino più basso del podio.