EUROPEI 2025 Italia donne, Soncin: "Volevamo la vittoria". Caruso: "Godiamocela, ma pensiamo subito alla prossima" Il CT e la centrocampista hanno parlato dopo l'1-0 sul Belgio nell'esordio all'Europeo.

L'Italia femminile comincia il proprio Europeo con l'1-0 sul Belgio: "Era quello che volevamo - commenta il CT Andrea Soncin - l'obiettivo era partire con un risultato positivo, consapevoli delle difficoltà, soprattutto emotive, nel gestire la prima partita di un torneo così importante. Fa parte del gioco, c'era massima serenità nell'accettazione anche dell'errore. Abbiamo le qualità, sicuramente, per gestire meglio il possesso. Nella prima mezz'ora diverse transizioni nascono da situazioni che non abbiamo gestito bene, quindi c'è consapevolezza che si può crescere tanto e fiducia soprattutto in quello che abbiamo fatto, perché era la partita che volevamo fare. Siamo andati increscendo, abbiamo abbassato un po' la linea di pressione. Quelle che sono entrate sono state molto determinanti, quindi bene così e guardiamo la prossima".

"Sono sincera - prosegue Arianna Caruso, autrice del gol vittoria - non mi piace parlare del passato, però penso che bisogna anche imparare, ed è già successo che abbiamo vinto la prima partita e poi non è andata bene, quindi è giusto che noi ci godiamo questa vittoria, ma da domani pensiamo già alle prossime partite perché saranno fondamentali come questa. Con Manu, Emma e tutti gli altri centrocampisti che ci sono in questa squadra possiamo tutti ruotare in tutte e tre le posizioni e questo penso che sia un vantaggio, perché sappiamo fare tutto, tutte. Quindi può portare in questo caso, quando ho Manu più bassa, un vantaggio a me nell'andare in avanti, ma se Manu va in avanti posso rimanere io più indietro, quindi questo sicuramente penso che sia anche una forza per noi".



