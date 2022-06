NAZIONALI Italia e Argentina si sfidano nell'Intercontinentale Conmebol-Uefa Dopo la figuraccia con la Macedonia del Nord, Mancini "saluta" la squadra campione d'Europa nel suo Wembley: con la Nations via al nuovo corso.

A un paio di mesi dalla figuraccia contro la Macedonia del Nord, l'Italia di Mancini torna ad esibirsi a Wembley per la finalissima intercontinentale, la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa contro l'Argentina campione del Sudamerica. In attesa di avviare il nuovo corso con la partita di Nations League contro la Germania, il CT punterà in toto o quasi sulla formazione campione d'Europa. Sarà l'ultima del capitano Giorgio Chiellini, che stasera staccherà Andrea Pirlo e raggiungerà Daniele De Rossi al 4° posto nella classifica delle presenze in azzurro, a quota 117. La difesa sarà quella della finale di Wembley, con Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci ed Emerson. A centrocampo Barella, Jorginho e Pessina al posto dell'infortunato Verratti, davanti invece, vista l'assenza di quasi tutti i titolari dell'Europeo, tocca a Bernardeschi, Belotti e Raspadori. Tridente d'alto livello per l'Argentina, con Scaloni che dovrebbe schierare Messi, Lautaro e Di Maria.

