MONDIALI Italia femminile in prima fascia ai sorteggi dei mondiali 2023 Domani a Nyon, il sorteggio delle qualificazioni alla Coppa del Mondo Femminile

La Nazionale Italiana di calcio femminile è stata inserita in prima fascia nel sorteggio dei gironi di qualificazione ai mondiali del 2023 che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda. Le partite di qualificazione inizieranno a settembre ed accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi, mentre le seconde nove classificate si affronteranno nei play off per contendersi gli altri due pass per la fase finale della Coppa del Mondo.

