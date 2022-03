Italia fuori dai Mondiali, perde 1-0 contro la Macedonia del Nord

L'Italia non si qualifica ai Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva. Nella semifinale degli spareggi perde 1-0 contro la Macedonia del Nord: il fulmine di destro di Trajkovski, giunto i pieno recupero, illumina la notte siciliana dei macedoni. "Il gol al 90' sembra fosse stato apposta. Non so cosa dire" - ha commentato il Ct Roberto Mancini - Mi spiace molto per i giocatori. Il mio futuro? La delusione è troppo grande per parlarne. Comunque sono sicuro che la squadra ne abbia uno grande".