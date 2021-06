CAMPIONATI EUROPEI Italia - Galles 1-0

Terza vittoria consecutiva e primo posto nel Girone per l'Italia. Nonostante il robusto turn over voluto dal CT Roberto Mancini, gli azzurri hanno battuto anche il Galles per 1-0 con gol di Pessina.

L'Italia attende la seconda del Girone C, Ucraina o Austria agli ottavi di finale.

