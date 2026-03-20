Italia, i convocati del CT Gattuso per il play-off mondiale

Il CT Gennaro Gattuso ha diramato l'elenco dei convocati per il play-off che vedrà l'Italia contrapposta all'Irlanda del Nord in semifinale il 26 marzo a Bergamo ed – eventualmente – una tra Galles o Bosnia il 31 per staccare il pass per i Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Sono 28 i giocatori scelti dall'ex centrocampista del Milan: la novità è rappresentata dal difensore del Cagliari Marco Palestra. Tornano anche Chiesa, Scalvini e Pisilli. Confermata la presenza di Sandro Tonali, uscito acciaccato dall'ultimo match di Champions League con il suo Newcastle.

Questa la lista:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).









