NATIONS LEAGUE Italia, i convocati di Mancini: 9 debuttanti, tornano Zaniolo e Mandragora Sono 34 i nomi del ct per le prime quattro partite di Nations League. Fuori Zaccagni e Retegui

Italia, i convocati di Mancini: 9 debuttanti, tornano Zaniolo e Mandragora.

Sono 34 i convocati di Roberto Mancini al primo giro di chiamate del suo secondo corso alla guida della Nazionale italiana. Tante novità, diversi giovani e alcuni ritorni, senza troppe esclusioni eccellenti, nella lista del commissario tecnico, che conta quattro portieri, 11 difensori, otto centrocampisti e 11 attaccanti. I giocatori saranno a disposizione per le prime quattro partite di Nations League, con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia.

I convocati di Mancini:

-portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Pessina (Bologna), Vicario (Juventus);

-difensori: Ahanor (Chelsea), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Coppola (Paris Fc), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Ghilardi (Roma), Kayode (Brentford), Kouadio (Monza), Mancini (Roma), Scalvini (Atalanta);

-centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Doumbia (Sporting Lisbona), Fagioli (Fiorentina), Frattesi (Lazio), Mandragora (Torino), Romano (Cagliari), Tonali (Tottenham);

-attaccanti: Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Inacio (Borussia Dortmund), Kean (Como), Maldini (Cagliari), Raspadori (Atalanta), Scamacca (Atalanta), Vergara (Napoli), Zaniolo (Udinese), Zoma (Norimberga).

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