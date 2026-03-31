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Italia, i convocati per la Bosnia: torna Cambiaso, non recupera Scamacca

Diramata la lista, il ct Gattuso lascia fuori ancora Caprile, Cambiaghi e Coppola, a cui si aggiunge Scalvini

31 mar 2026
Foto: Figc
Foto: Figc

Sono Scalvini, Caprile, Cambiaghi e Coppola gli azzurri esclusi dalla partita decisiva dei playoff mondiali, oltre all'infortunato Scamacca. Queste sono le decisioni del ct Gennaro Gattuso in vista della gara di stasera contro la Bosnia, con un solo cambio rispetto alla sfida vinta contro l'Irlanda del Nord: tra i convocati torna Cambiaso.

A fargli posto è proprio Scalvini, quindi un esterno di difesa/centrocampo al posto di un centrale, per avere rotazioni più lunghe a livello offensivo e più spinta, se ce ne fosse bisogno. Resta ancora fuori Scamacca, che non è riuscito a recuperare in tempo dallo stiramento alla coscia rimediato prima del raduno e sarà soltanto in tribuna, insieme agli altri infortunati, Vicario e Di Lorenzo.

I convocati dell'Italia per la finale dei playoff di qualificazioni ai Mondiali:

-Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

-Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini;

-Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella;

-Attaccanti: Retegui, Raspadori, Kean, Esposito, Politano.




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