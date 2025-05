Italia, i convocati: tornano Acerbi e Orsolini, debutta Coppola

Il ritorno di Francesco Acerbi, la sorpresa Diego Coppola, la seconda volta di Cesare Casadei e la tanto attesa chiamata di Riccardo Orsolini. Luciano Spalletti ha annunciato la lista dei convocati in Nazionale in vista degli impegni del 6 e del 9 giugno, i primi del girone di qualificazione ai Mondiali.

Sorprese, come detto, ritorni e anche conferme nel gruppo azzurro, che prima affronterà la Norvegia di Erling Haaland, Martin Ødegaard e Alexander Sørloth in trasferta - quello che sulla carta è il vero avversario per la vittoria del girone -, poi la più abbordabile Moldavia, da affrontare a Reggio Emilia.

Le conferme cominciano dalla porta, dove è ormai consolidato il terzetto composto da Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli) e Guglielmo Vicario (Tottenham), con il primo campione di Francia e atteso dalla finale di Champions League, il secondo fresco campione d'Italia e il terzo che ha appena vinto l'Europa League.

Novità, sorprese e ritorni in difesa, dove ci saranno Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham) e Davide Zappacosta (Atalanta).

A centrocampo convocati Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio) e Sandro Tonali (Newcastle).

Infine, gli attaccanti saranno Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli) e Mateo Retegui (Atalanta).