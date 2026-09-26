Italia, il Mancini-bis parte male: sconfitta col Belgio e fischi dell'Olimpico (semideserto)

La seconda prima volta di Roberto Mancini con l'Italia è un mezzo disastro. All'esordio nella Nations League 2026/27, gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio, che domina il primo tempo, segna un goal per frazione, e si limita a difendere il vantaggio nella ripresa. Anche stavolta, il migliore in campo nell'Italia è Gianluigi Donnarumma, anche stavolta le sue parate non bastano per salvare la patria: le reti di Godts e Lukebakio, una più bella dell'altra, regalano i primi tre punti ai diavoli rossi, lungo un percorso che si prevede tostissimo per la squadra di Mancini, che affronterà anche Francia e Turchia.

Vero, la squadra era ampiamente rimaneggiata e rinnovata, con la novità Romano (all'esordio assoluto), le titolarità di Cambiaghi e Coppola e il ritorno al 4-3-3 dopo anni di 3-5-2, ma i "vecchi" hanno deluso e per il momento il cambio di rotta sembra ben lontano dall'essere efficace. Ad aggiungere peso alla questione c'è anche lo scollamento sempre più netto tra i tifosi e la Nazionale, che ha giocato di fronte a uno Stadio Olimpico pieno neanche per metà ed è stata fischiata nel finale. I prossimi due impegni saranno durissimi, con le sfide a Francia e Turchia in trasferta, tra martedì e venerdì. Ma è anche vero che per questa Italia, al momento, qualsiasi partita sembri più complessa del dovuto.







