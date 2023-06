Italia, il raduno è nel nome di Vialli

Un lungo commosso applauso ha aperto il raduno della nazionale azzurra. Il campo numero 3 del Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa è stato intitolato a Gianluca Vialli. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, del CONI Giovanni Malagò e il CT Roberto Mancini con un filo di voce a ricordare il compagno, l'amico, l'uomo. Dopo la cerimonia la Nazionale ha svolto sul campo Vialli il primo allenamento dal quale sono stati esentati Zaniolo che ha raggiunto Roma solo in tarda mattinata e Berardi alle prese con un problema al flessore. Per lui l'impiego in Nations League è escluso. La squadra è poi partita per la Sardegna dove preparerà l'appuntamento del 15 giugno, semifinale contro la Spagna. Tra i 23 convocati la squadra più rappresentata è l'Inter: Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian e Dimarco. Mancini attende i finalisti di Champions domenica per poi partire per l'Olanda sede della Final Four.