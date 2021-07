Italia in finale: Spagna battuta ai rigori

Un magnifico gol di Chiesa illude gli Azzurri di Mancini, raggiunti all'80' da Morata, penetrato con troppa facilità nelle maglie della difesa avversaria. L'Italia soffre e riesce a portare la partita in pareggio fino al 90'. Anche nei tempi supplementari è la Spagna a fare la partita ma non riesce a segnare. Si va a rigori. Locatelli e Olmo sbagliano i primi rigori. Poi, per gli Azzurri, segnano Belotti, Bonucci e Bernardeschi. Morata invece viene stoppato da Donnarumma. Jorginho rimane freddo, spiazza Unai Simon e porta l'Italia in finale degli Europei. Domani alle 21 la sfida fra Inghilterra e Danimarca che decreterà la seconda finalista.