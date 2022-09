NATIONS LEAGUE Italia-Inghilterra 1-0. Mancini: "Non è una piccola soddisfazione battere l'Inghilterra" Southgate: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno"

L'Italia batte 1-0 l'Inghilterra nella quinta giornata del Gruppo 3 di Nations League e sale al secondo posto in classifica alle spalle dell'Ungheria, con cui lunedì sera si giocherà l'accesso alle Final Four di giugno. A illuminare un match molto bloccato e avaro di emozioni ci pensa Raspadori, che al 68' raccoglie un lancio di Bonucci e fulmina Pope con un gran destro sul palo lontano. Gli inglesi, ultimi a quota 2 punti, retrocedono aritmeticamente in Lega B.

Nel dopo partita il CT fa notare che battere non si tratta di una piccola soddisfazione ma di una grande vittoria contro una Nazionale di primo piano come quella inglese. Non è un buon momento per l'Inghilterra di Gareth Southgate, il quale cerca di trovare i lati positivi dell'incontro.



