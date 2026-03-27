MONDIALI Italia, missione compiuta: 2-0 all’Irlanda del Nord e finale playoff conquistata Decidono Tonali e Kean nella ripresa: martedì sfida alla Bosnia per un posto al Mondiale 2026

Italia, missione compiuta: 2-0 all’Irlanda del Nord e finale playoff conquistata.

L’Italia fa il suo dovere e supera 2-0 l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo, staccando il pass per la finale dei playoff che vale la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Gli azzurri torneranno in campo martedì a Zenica contro la Bosnia, vittoriosa sul Galles ai rigori.

La serata, aperta dal minuto di silenzio per Beppe Savoldi, si rivela inizialmente complicata per la squadra di Gattuso. Nonostante un buon avvio e alcune occasioni con Dimarco e Tonali, l’Italia fatica a trovare spazi contro una difesa nordirlandese compatta. Il primo tempo scorre lento e senza grandi emozioni, tra imprecisioni e manovra prevedibile.

Nella ripresa cambia tutto. Gli azzurri alzano ritmo e verticalità, mettendo alle corde gli avversari. Dopo un’occasione fallita da Retegui, è Tonali a sbloccare il match con un destro preciso dal limite. L’Italia prende fiducia e continua a spingere fino al raddoppio firmato da Kean, bravo a chiudere i conti nel finale.

Un successo meritato che cancella i timori del passato e mantiene viva la corsa verso il Mondiale: l’ultimo ostacolo sarà la Bosnia.

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