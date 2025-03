NATIONS LEAGUE Italia, Retegui salta la Germania per un infortunio muscolare L'attaccante ha subito un risentimento alla coscia ed è già a Bergamo

Mateo Retegui salterà la doppia sfida di Nations League contro la Germania a causa di un infortunio ed è già rientrato a Bergamo. L'attaccante della Nazionale ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra e non potrà scendere in campo né per l'andata, né per il ritorno del primo turno di playoff. Al suo posto, nell'attacco azzurro dovrebbe giocare Moise Kean, con il ct Luciano Spalletti che per ora non convocherà un sostituto del giocatore dell'Atalanta, ma ha già detto che per la seconda partita chiamerà uno tra Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, e Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma.

