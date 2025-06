ITALIA Italia, Spalletti sarà esonerato dopo la Moldova: "Me lo ha comunicato Gravina" Nella conferenza prepartita, il CT annuncia che, da martedì, non sarà più l'allenatore degli azzurri.

"Il presidente Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale". Così Luciano Spalletti nella conferenza pre partita contro la Moldova, che dunque sarà la sua ultima alla guida degli azzurri. Fatale la brutta sconfitta - senza colpo ferire - contro la Norvegia, che ha drasticamente ridotto le speranze di qualificazione diretta al Mondiale 2026. "Mi è dispiaciuto - dice Spalletti - visto il rapporto che abbiamo non avevo nessuna intenzione di mollare. Farò la risoluzione del contratto, domani sera sarò in panchina, da dopodomani non riscuoterò più".

Per quel che riguarda il suo successore, al momento le opzioni principali sono Stefano Pioli, in uscita dagli arabi dell'Al Nassr e vicino all'accordo con la Fiorentina, e Claudio Ranieri, fresco di ritiro dopo la bella stagione alla Roma.

