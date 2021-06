Italia spettacolo all'esordio all'Olimpico: 3-0 alla Turchia

"E' stata una bellissima serata, un'ottima gara, ma ne mancano sei fino a Wembley": così Roberto Mancini ha commentato il 3-0 inflitto alla Turchia al debutto di Euro 2020. Torna il pubblico all'Olimpico, 16 mila tifosi festeggiano allo stadio dopo lo stop per la pandemia di Covid. Dopo un sospetto rigore al 53' arriva l'autogol di Demiral su cross di Berardi a premiare l'assedio azzurro. L'uno-due di Immobile e Insigne in 17' chiude i giochi. Spinazzola il migliore in campo.