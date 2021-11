QUALIFICAZIONI MONDIALI Italia-Svizzera 1-1. Jorginho sbaglia un calcio di rigore

Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Italia e Svizzera. Al gol di Widmer replica Di Lorenzo. Sullo scadere Jorginho sbaglia un rigore. Per la qualificazione ai Mondiali del 2022 bisognerà dunque attendere l'ultima gara contro l'Irlanda del Nord a Belfast. Gli azzurri dovranno vincere con ampio punteggio e sperare che gli elvetici non mettano a segno la goleada in casa contro la Bulgaria.

