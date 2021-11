QATAR 2022 Italia-Svizzera, ko Zaniolo e Pellegrini. Mancini: "Valutiamo Barella" I due romanisti sono stati sostituiti da Cataldi e Pessina. Il CT rassicura sugli acciaccati: "Barella non sembra preoccupare, gli altri dovrebbero essere a posto".

Settimana decisiva per l'Italia che venerdì affronta l'altra capolista del girone, la Svizzera: se una delle due vincesse sarebbe certa di andare ai Mondiali e costringerebbe l'altra agli spareggi. Mancini deve rinunciare agli infortunati Zaniolo e Pellegrini - sostituiti in lista da Cataldi e Pessina - e fa il punto sui tanti acciaccati: "Barella lo valutiamo - dice il CT - sembra non sia nulla di preoccupante però lo valuteremo in questi giorni. Gli altri dovrebbero essere tutti a posto".

