UNDER 19 Italia U19 accolta in trionfo: i campioni d'Europa in FIGC

E' rientrata la Nazionale Italiana Under 19, campione d'Europa di categoria dopo il successo conquistato a Malta grazie all'1-0 nella finalissima contro il Portogallo con il gol di Kayode. Gli azzurrini, guidati dal CT Alberto Bollini e dal capitano Giacomo Faticanti con la coppa in mano, sono stati ricevuti in FIGC dai vertici del calcio e dello sport italiano. C'erano il presidente federale Gravina, il numero uno del CONI Malagò e il ministro Andrea Abodi. E' il secondo titolo europeo per l'Italia Under 19, a 20 anni esatti da quello vinto nel 2003 in Liechtenstein.

