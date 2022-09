NATIONS LEAGUE Italia, un solo risultato: vincere in Ungheria per andare alle Final Four Questa sera - ore 20.45 - tocca all'Italia, di scena a Budapest per l'ultima giornata di Nations League. In caso di vittoria contro l'Ungheria dell'ex compagno di squadra Marco Rossi, il CT Mancini e i suoi ragazzi volerebbero alla fase finale.

Lo aveva detto Roberto Mancini alla vigilia della delicata sfida contro l'Inghilterra: “Dobbiamo vincere per continuare a sperare nella Final Four di Nations League e cercare di dimenticare l'eliminazione dal mondiale”. Il peso non è lo stesso, ovviamente, ma il gran gol di Raspadori a San Siro tiene vivi gli Azzurri per una competizione comunque da giocare e provare a conquistare. L'ostacolo verso la fase finale si chiama Ungheria: sulla carta nulla di impossibile ma, fino a questo momento, i magiari allenati dall'italiano Marco Rossi sono l'autentica sorpresa del girone. Due successi contro l'Inghilterra, una vittoria e un pareggio contro la Germania: 10 punti e primato da confermare questa sera a Budapest, ore 20.45. L'unico passo falso dell'Ungheria è stato proprio all'andata contro l'Italia: 2-1 firmato Barella e Pellegrini. La banda Mancini deve necessariamente replicare questo risultato: solo i 3 punti, infatti, consentirebbero ai campioni d'Europa di giocarsi il titolo a giugno 2023. Gli stimoli non mancano, ma nemmeno gli assenti. Per questo il CT dovrebbe confermare il 3-5-2 con 3 cambi rispetto all'Inghilterra: Bastoni al posto di Acerbi in difesa, Pobega favorito su Cristante a centrocampo e Gnonto davanti a far coppia con l'uomo del momento, "Jack" Raspadori.

Nel servizio le parole di Roberto Mancini (CT Italia) e Marco Rossi (CT Ungheria)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: