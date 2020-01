Italia Under 17: a segno Chiara Beccari

L'Italia Under 17 femminile ha battuto per 3 a 2 le pari età della Norvegia nella seconda amichevole giocata a Baronissi, in provincia di Salerno. Dopo il successo per 1 a 0 nella prima amichevole, le azzurrine si sono ripetute nella seconda partita grazie ai gol di Arcangeli, Berti e della sammarinese Beccari.