Italia Under 19 qualificata a semifinali Europeo e Mondiali under 20

L'Italia Under 19, grazie al successo conquistato ieri (1-0) a Trnava sui padroni di casa della Slovacchia e al concomitante 2-1 inflitto dalla Francia alla Romania nel match disputato a Dunajska Streda, si è qualificata con una giornata d'anticipo per le semifinali dell'Europeo di categoria. Gli azzurrini hanno inoltre staccato il biglietto per il Mondiale Under 20 che si disputerà in Indonesia nell'estate 2023.

