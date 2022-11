FEMMINILE Italia Under 23: 1-0 al Portogallo in amichevole, titolare Chiara Beccari La Nazionale di Nazzarena Grilli supera di misura quella portoghese con una rete di Valentina Gallazzi.

È un successo di prestigio, che conferma la qualità e la crescita della Nazionale Italiana under 23 di Nazzarena Grilli. Le azzurre superano di misura le pari età del Portogallo. A decidere la sfida è un gran destro al volo di Valentina Gallazzi a sette minuti dalla fine. La gara è equilibrata, l'Italia in attacco parte con la coppia formata da Berti e Beccari. Proprio su questo asse le azzurre costruiscono uno spunto interessante che porta l'attaccante italosammarinese a mettere un cross pericoloso al centro che nessuno riesce a deviare. All'intervallo il risultato resta di 0-0. Nella ripresa il Portogallo ha un grande occasione per il vantaggio con un gran destro da fuori di Teles, la palla si stampa contro la traversa al 67'. Il Portogallo va vicinissimo al vantaggio. Sul cambio fronte non manca la reazione azzurra con Chiara Beccari che calcia in porta trovando la risposta di Vilao. Sulla respinta ci prova Bragonzi con un doppio tentativo. Si resta in parità fino all'83' quando sulla punizione laterale di Robustellini, la palla respinta viene calciata al volo da Valentina Gallazzi, destro fantastico e palla in rete per il vantaggio Italia che vale la vittoria. È la seconda vittoria della gestione Nazzarena Grilli. L'under 23 tornerà in campo lunedì al Tre Fontane di Roma contro le pari età dell'Inghilterra.

(Credit video: FIGC.IT)

