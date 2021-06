EUROPEI Italia: unico dubbio a centrocampo per Mancini. Locatelli o Verratti? Giorgio Chiellini verrà sostituito da Acerbi . Di Lorenzo per Florenzi . Confermato il trio offensivo Berardi, Insigne, Immobile

Ultimo allenamento dell'Italia a Coverciano prima della partenza per Wembley dove domani sera ore 21 sfiderà l'Austria nella gara valevole per gli ottavi di finale dell'Europeo. Negata alle due Nazionali la rifinitura sul prato di Wembley proprio per preservare il manto erboso per questa partita e per le successive. Ricordiamo, che Wembley ospiterà la finalissima del'11 luglio. In gruppo Giorgio Chiellini, unico assente Alessandro Florenzi. Roberto Mancini dovrebbe optare per Acerbi sostituto di Chiellini al centro della difesa e Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra con Spinazzola a sinistra. Non dovrebbero esserci dubbi per il reparto offensivo con il tridente: Berardi, Insigne, Immobile. Il ballottaggio riguarda il centrocampo. Sicuri Barella e Jorginho si giocano una maglia Locatelli e Verratti con il primo favorito. Sarà l'inglese Anthony Taylor, che a Euro 2020 ha già diretto Danimarca-Finlandia e Portogallo-Germania. Tre i precedenti con l'Italia: 1 vittoria (contro la Grecia nelle qualificazioni a Euro 2020), 1 pareggio (1-1 contro l'Olanda in Nations League 2020) e 1 sconfitta (3-1 contro la Francia nel 2018, amichevole).

