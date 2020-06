Italia: via libera per lo sport amatoriale

Dal 12 giugno, come annunciato, ripartono i campionati di calcio professionistici, ma a porte chiuse, mentre dal lunedì 15 tornano in Italia anche gli "sport di contatto" a patto che sia "accertata la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida". Lo prevede la bozza del nuovo Decreto con le disposizioni per il contenimento del Coronavirus.