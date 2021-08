Italia vista Mondiale

La nazionale italiana campione d'Europa è tornata a Coverciano per preparare i prossimi impegni nelle qualificazioni a i mondiali del Qatar. L'Italia riparte da Campione d'Europa in carica il ct ha visitato la nuova sala dedicata all'Europeo vinto. In esposizione le maglie e le divise utilizzate a euro2020. C'è anche il trofeo conquistato nella finale di Wembley ai calci di rigore contro l'Inghilterra. Anche Leonardo Bonucci ha visitato il Museo. Il difensore azzurro ha donato un paio di scarpe che riportano la data del suo esordio in Nazionale e quella della gara numero 100 con l'Italia.

Nel video, l'intervista al ct della nazionale azzurra Roberto Mancini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: