SERIE A Italiano: "Con l'Atalanta sfida complicata". Prandelli: "Non penso al mio futuro ma solo al Benevento" Questa sera ore 20.45 Atalanta - Spezia. Domani ore 18 Benevento - Fiorentina

Questa sera ore 20.45 Atalanta - Spezia. I neroazzurri hanno l'obbligo di battere i liguri per continuare a credere nella qualificazione in Champions League. L'Atalanta ricordiamo affronterà martedì il Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione Europea per club. Vincenzo Italiano ovviamente non si fida delle distrazioni dell'Atalanta e sa perfettamente che sarà un match molto complicato per la sua squadra. Domani scontro salvezza tra Benevento e Fiorentina. Prandelli glissa la domanda sul suo futuro, dichiarando di essere concentrato solo sul match di domani che vale molto in chiave salvezza contro il Benevento di Filippo Inzaghi.

Nel video le dichiarazioni

