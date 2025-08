Jason Bennet: "Non è stato possibile concludere l'acquisizione del Rimini"

Conclusa la trattativa che ha portato alla cessione del Rimini alla Building Company, guidata dall'imprenditrice Giusy Anna Scarcella, è arrivato il comunicato di Jason Bennet, che nei giorni precedenti sembrava molto vicino all'acquisizione della società:

"Durant Wyot Capital, per voce del proprio rappresentante Sig. Jason Bennet, comunica che, nonostante il forte impegno e il lavoro costante svolto – anche in stretta collaborazione con il proprio referente in Italia e il team legale – non è stato possibile finalizzare l’acquisizione del Rimini FC. Abbiamo creduto fortemente in questo progetto sin dall’inizio – dichiara il Sig. Bennet – dedicandoci con serietà e determinazione, consapevoli del valore storico e sportivo della società Rimini FC. Tuttavia, le tempistiche estremamente ristrette imposte dalle scadenze federali non ci hanno consentito di portare a termine un’operazione così ambiziosa e complessa nei tempi richiesti. Desidero ringraziare la Dott.ssa Di Salvo e il suo team per la trasparenza, la professionalità e il rispetto con cui ci hanno accolto al tavolo delle trattative. È stato evidente fin da subito quanto abbiano a cuore il futuro del Rimini FC. Auguriamo sinceramente alla nuova proprietà ogni successo. Rimini e i suoi tifosi meritano traguardi importanti e una squadra all’altezza della loro passione. Forza Rimini!"