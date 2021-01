Jelenic lancia il Padova, alla Samb. manca un rigore (0-1)

La Samb si sveglia tardi e come sempre solo dopo aver concesso il mondo con una disposizione difensiva da brividi, poi nel finale si arrabbia e forse anche con ragione. I buoi però sono scappati già dal 18' quando un fuorigioco suicida non va a buon finale lascia Jelenic con il destro libero di colpire. Esperto e sornione, il Padova si mette in protezione e nel primo tempo succede praticamente nulla eccezion fatta per la punizione del capitano Ronaldo, che gira bene ma non si abbassa, e del tentativo di rovesciata del generoso Maluwi che non produce effetti.





Ripresa e c'è un po' di più. Mandorlini prova a chiuderla sfruttando i tanti spazi, il tocco sotto misura di Paponi non trova la porta, ma di poco. Ancora Paponi sull'ennesimo inspiegabile tentativo di fuorigioco viene fermato da Nobile. Si vede la Samb e quasi pareggia, dall'angolo Chacon non arriva di poco alla deviazione vincente. Subito dopo altra occasione che capita a Nocciolini, uno che di solito non sbaglia, ma che oggi schiaccia troppo. Il finale invece è incandescente, al minuto 90 si allacciano Lescano e Pelagatti. Per l'arbitro è fallo in attacco e diciamo che va molto, molto bene al Padova. Il recupero è un tiro di Angiulli, i veneti ricominciano a correre verso la vetta.