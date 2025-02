Jessica Park fa volare l'Inghilterra: Spagna battuta 1-0 a Wembley

Inghilterra - Spagna

L'Inghilterra batte la Spagna 1-0 nella seconda partita del Gruppo 3 di Lega A della Nations League Femminile. A Wembley le padroni di casa vendicano la sconfitta subita dalle rivali nella finale di Coppa del Mondo 2023. Il primo quarto d'ora in realtà lasciava presagire un altro tipo di partita col dominio delle spagnole, vicinissime anche alla rete del vantaggio. Nel traffico dal limite dell'area piccola, è stata la traversa a negare il gol a Lucia Garcia. L'Inghilterra sceglie di difendere più basso per stanare le spagnole e poi colpirle con lancia a scavalcare il centrocampo, qui Jessica Park punta la punta, Cata Coll si salva. Il gol che è poi quello che deciderà la partita nasce per invenzione di Alessia Russo. L'attaccante dell'Arsenal parte a sinistra, si mette in proprio, manda al bar mezza difesa ospite fino a concludere. Il rimpallo poi viene convertito da Jessica Park. E' l'1-0 che fa impazzire Wembley. Nel secondo tempo le campionesse del mondo in carica provano un qualche tipo di reazione che si limita però a iniziative personali rispetto alle quali le inglesi si difendono senza affanni. Il match cresce in intensità, non in bellezza. Senza il pallone d'oro Putellas, out per via di un infortunio alla caviglia e senza Jenni Hermoso che la CT Tomè ha preferito non convocare, le furie rosse provano a risalire senza però la necessaria lucidità. Con questo successo l'Inghilterra guida il gruppo con quattro punti, a pari merito con il Portogallo. La Spagna si trova al terzo posto con tre punti, davanti al Belgio ancora a zero.