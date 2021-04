NUOVO ALLENATORE Julian Nagelsmann nuovo allenatore del Bayern Per lui un contratto di 5 anni

Julian Nagelsmann nuovo allenatore del Bayern.

Lo annuncia il club bavarese sul suo sito. Nagelsmann, 33 anni, lascia il Lipsia e si lega ai campioni di Germania con un contratto da 5 anni. Il giovane tecnico si trasferirà a Monaco il prossimo primo luglio in vista della nuova stagione, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. Confermata anche la cifra record di 25 milioni, bonus compresi, richiesta dal Lipsia per liberare il suo allenatore, il cui contratto non sarebbe scaduto il 30 giugno. Questa clausola diventa la più alta mai pagata per un allenatore, superando di gran lunga i 15 milioni di euro versati dal Chelsea al Porto per Villas-Boas. Curioso che due anni fa lo stesso Lipsia, a sua volta, pagò 5 milioni di euro per strappare Nagelsmann all'Hoffenheim. Il cambio di panchina arriva dopo che l'attuale allenatore Hansi Flick ha chiesto di risolvere il suo contratto il prossimo 30 giugno, due anni prima della scadenza per diventare il nuovo CT della Germania.

