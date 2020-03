Julio Cesar: "Champions con l'Inter miglior momento della carriera, Buffon il più grande"

Stadi vuoti, nessun tifoso sugli spalti e tantomeno ci sono delle partite. Per gli appassionati di calcio non è un momento semplice – come per tutti, del resto – ma alcuni fan hanno avuto l'occasione di scambiare due chiacchiere con i loro idoli come Julio Cesar, ex portiere di Inter e Benfica.

Il brasiliano ha parlato della "sua" Inter ricordando i momenti del Triplete nel 2010 ed ha affermato che Gianluigi Buffon è il miglior portiere che abbia mai affrontato.

Nel servizio l'intervista a Julio Cesar.