Junior Gatteo a guida sammarinese per la prima squadra della sua storia

La stagione 2026/27 vedrà la nascita della Prima Squadra dello Junior Gatteo, club storicamente impegnato con le attività giovanili. Dopo l'accordo annunciato e poi saltato con la Sammaurese, la squadra riminese ha scelto di fare il grande passo in autonomia scegliendo due sammarinesi per la sfida.

Il Direttore Sportivo è Francesco Donnini, uomo di grande esperienza nel campionato sammarinese dove ha concluso l'ultima stagione come Ds del Faetano. Il mister è Roberto "Bobo" Sarti, figura di altrettanta esperienza nel calcio sammarinese. Come preparatore dei portieri ci sarà Marco Donini, un giovane che ha già lavorato in D alla Sammaurese, in Prima Categoria con il Gatteo FC, nella passata stagione ha avuto un ruolo importante come preparatore per i portieri del nostro settore giovanile.



È sammarinese anche il Direttore Generale del Gatteo, Denis Veronesi. La società in una nota spiega la prima squadra è "una scelta che rappresenta la naturale evoluzione del percorso costruito dalla società negli ultimi anni e che offrirà ai giovani del territorio una straordinaria opportunità: continuare a crescere e giocare in un ambiente che conoscono, condividendo valori, appartenenza e passione".







